قبل حفلها الضخم في موناكو، ميريام فارس توثّق أروع لحظات عطلتها الصّيفيّة مع عائلتها 

شاركت الفنّانة اللبنانيّة ميريام فارس، متابعيها عبر “إنستغرام”، مجموعة صور جديدة، من عطلتها الصّيفيّة مع زوجها وولديهما، جايدن ودايف على شاطئ البحر.

تألّقت ميريام فارس في الصّور، بإطلالة صيفيّة مُشرقة وعلّقت:” مقتطفات من جنّة الصّيف الخاصّة بنا”.

نذكر أنّ ميريام فارس، أحيت مؤخّرًا، حفلًا جماهيريًّا ناجحًا في المغرب-الدّار البيضاء، ضمن فعاليّات الدّورة الأولى من مهرجان “ألف” في ANFA PARK.

كما تستكمل “فارس” إحياء الحفلات هذا الصّيف، إذ ستحطّ رحالها في أوروبا وتحديدًا في مهرجان “Monte Carlo Summer Festival” يوم الجمعة ٢ آب/أغسطس في موناكو بعد النّجاح السّاحق الذي سبق أن حقّقته في حفلها الأخير هناك.

على صعيد آخر، أعربت ميريام فارس، عن فخرها بعد اختيار إحدى أكبر الشّركات العالميّة لها التي تملك “ببجي موبايل” PUBG mobile كأوّل نجمة تمثّل الوطن العربيّ في العالم.

وكانت لعبة التحدّي والمهارات القتاليّة الأشهر في العالم “PUBGM ” قد أعلنت عن تعاونها مع ميريام كنجمة عالميّة تمثّل الوطن العربيّ بالعالم أجمع لتدخل بشخصيّتها عالم اللعبة مع حزمة صوتيّة سجّلتها ميريام خصّيصًا بصوتها وبزَيّيَن صُمّما خصّيصًا لهذا الغرض وهما زيّ الملكة المحاربة باللون الأزرق وزيّ الجنديّة الخارقة باللون العسكريّ الأخضر.

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يأتي هذا التّعاون بعدما سبق أن تعاونت ”PUBGM”مع كلّ من لاعب كرة القدم ‎Messi عام ٢٠٢٢، والفنّانة اللاتينيّة العالميّة Karol G عام ٢٠٢٣ لتمثّل جميع اللاتينيّين والفرقة الكوريّة Blackpink لتمثّل الشّرق الأقصى والنّجم العالميّ Bruce Lee ليمثّل عشّاق الفنون القتاليّة.