كرم بوسين يكرّم شارون ستون في تركيا… إليكم التفاصيل

ينتظر جمهور النجمة الأميركية شارون ستون، بفارغ الصبر، حفل تكريمها بجائزة الأيقونة العالمية، ضمن فعاليات مهرجان توزيع جوائز “غولدن غلوب الدولية للأيقونة”، الذي سيقام في مدينة بودروم التركية في ٢ آب/أغسطس، المقبل.

من المقرّر أن يقدّم الحفل المنتظر، التركيان بشرى بكين وكرم بورسين.

نذكر ان شارون ستون ٦٦ عامأ، أماً لثلاثة أبناء وهي من النجمات العالميات الناشطات عبر مواقع التواصل الإجتماعي، حيث تشارك متابعيها بالعديد من الصور من تفاصيل حياتها اليومية عبر “إنستغرام“.

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في سياق متصل، سرقت الممثلة الهوليودية، الأضواء بفستانها الشفاف اللامع، منذ أيام قليلة، أثناء سيرها على السجادة الحمراء بعد حصولها على جائزة الإنجاز مدى الحياة في مهرجان تاورمينا السينمائي بدورته الجديدة.

تأتي هذه الجائزة المرموقة، بعد عدة أسابيع من كشف شارون ستون عن عدم امتلاكها أي أموال بعد خسارة ثروتها التي تقدّر بملايين الدولارات في أعقاب إصابتها بسكتة دماغية مدمّرة في العام ٢٠٠١.