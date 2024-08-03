شكرا لقرائتكم خبر عن المرأة المخرجة.. عنوان ندوة اليوم بمهرجان المسرح المصري والان مع تفاصيل الخبر

خصص مهرجان المسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض ندوة بعنوان "المرأة المخرجة" ضمن ندوات المحور الفكري للمهرجان "المرأة المصرية والفنون الأدائية"، ويشارك في تلك الندوة من المخرجات: تغريد عبد الرحمن، ساندرا سامح، ريهام عبد الرازق، سما إبراهيم، نادين خالد، ويدير الجلسة الكاتب الصحفي محمد عبد الرحمن، وتبدأ الندوة الساعة الواحدة ظهرًا بالمجلس الأعلى للثقافة.

مهرجان المسرح المصرى يعد حدثًا فنيًا مهمًا لعرض ملامح المسرح المصرى على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة فى المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدنى وفرق الهواة والمسرح الجامعى والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التى يعتمدها المهرجان، ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فنانى المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة فى صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصرى.

مهرجان المسرح المصري يقام برعاية ودعم من وزارة الثقافة، والدورة الحالية تحمل اسم الفنانة "سميحة أيوب"، وتتكون اللجنة العليا لهذا المهرجان من الفنان محمد رياض (رئيسا) والفنان ياسر صادق (مديرًا للمهرجان) وأعضاء اللجنة هم: الناقدتان علا الشافعي و عبلة الرويني، الكاتب مدحت العدل ، الكاتب وليد يوسف، الفنان نضال الشافعي، المخرج إسلام إمام، بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وينطلق المهرجان خلال الفترة من يوم 15 يوليو المقبل، الذي سيشهد حفل الافتتاح، وتستمر الفعاليات حتى يوم 30 يوليو 2024 الذي سيشهد حفل الختام.