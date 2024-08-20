منة شلبي تكشف سر غيابها عن السينما لأكثر من ثلاثة أعوام

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الفنانة منة شلبي الأسباب التي دفعتها للغياب عن السينما لأكثر من ثلاثة أعوام منذ تقديمها فيلمَي “الجريمة” مع أحمد عز، و”من أجل زيكو” مع كريم محمود عبد العزيز، كما تحدثت عن الأسباب التي شجّعتها على العودة الى الفن من خلال فيلميها “الهوى سلطان”، الذي من المقرر عرضه خلال أيام، و”فرقة الموت”.

وقالت منة في تصريحات إعلامية عن سبب غيابها عن السينما لثلاثة أعوام: “لم يكن عندي شيء جيد يمكن أن يدفعني للعمل في السينما، منذ فيلمَي “الجريمة” و”من أجل زيكو”، وبعدها لم يعرض عليّ فيلم جيد من وجهة نظري”.

وعن تفاصيل فيلم “الهوى سلطان” قالت منة: “هو فيلم بسيط ولذيذ ومش مكلكع، وأقدّم فيه دور بنت لطيفة جداً عندها علاقة بصديقة ومتربين مع بعض”.

وعن علاقتها بأبطال الفيلم، قالت منة شلبي: “أحمد داود أعرفه من زمان وهو شخص لطيف ودؤوب ويحب شغله جداً، وأحمد خالد صالح حبيب قلبي وحبيبي هو وهنادي، وجيهان الشماشرجي خطيرة، وعماد رشاد متربية عندهم في البيت، وسوسن بدر حبيبة قلبي”.

أما عن تفاصيل فيلمها الثاني “فرقة الموت” فقالت شلبي: “هنكمل تصويره الشهر الجاي، وبحب أشتغل مع أحمد عز وأحمد علاء، وعلاء مخرج كبير وبحب أشتغل معاه دايماً، والفيلم مختلف وأحداثه بتدور في الأربعينات”.

وأشارت منة شلبي إلى أن السينما تحتاج الى المزيد من الأفلام، وخاصة تلك التي تحمل مشاعر والخالية من العنف، موضحةً: “إحنا محتاجين أفلام أكتر في السينما وأفلام يكون فيها مشاعر، ومعنديش إجابة ليه الأفلام اللي فيها عنف موجودة واللي فيها مشاعر لأ، وأنا كل ما يجي فيلم وأكون مصدّقاه بأعمله”.