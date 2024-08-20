أصالة: أشجع المرأة.. لكنني أميل للرجل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعربت النجمة أصالة، عن سعادتها بنجاح حفلها الأخير في مهرجان قرطاج الدولي، مؤكدة أنها تميل للدفاع عن المرأة ودعمها لها من خلال أغانيها، لكنها تميل أكثر للرجل.

وقالت أصالة خلال مؤتمر صحافي، إنها تحب الجمهور التونسي بشكل كبير، معلقة: “عندي للجمهور التونسي محبة متبادلة بحبهم لأنهم بيحبوني بدلعهم لأنهم بيدلعوني بهتم بيهم لأنهم بيتهموا بيا، أنا بشتاق للشعب التونسي ولما بيغيب عنهم بيكون مفيش أسباب أنا بتمنى أشارك في كل حدث بيحصل في تونس لأني بحب تاريخهم وأصالتهم”.

وبشأن دعمها الكبير للمرأة والبوح بمشاعرها وآلامها في الأغاني التي تقدمها، وعما إن كانت تعتبر نفسها في تحدٍ مع الرجل، أجابت أصالة: “أنا أشجع المرأة بالطبع، وأتعاطف مع السيدات جدًا لكنني أميل للرجل، ولو وضعنا الأمر على الميزان، سنجد أن الكفة تميل إلى الرجل، مشيرة إلى أنها إنسانة تشتهر بحبها الكبير لوالدها الراحل مصطفى نصري.

وقدمت أصالة باقة من أجمل أغانيها خلال حفلها في مهرجان قرطاج الدولي ومنها أغنية “فوق”، “سبب فرحتي”، “أصحاب الأرض”.

يذكر أن أصالة طرحت ألبومًا في الأول من شهر تموز (يوليو) الماضي ومن ضمن أغاني الألبوم “إنسان” و”يمر وما يسلم” و”لا تختبر”.