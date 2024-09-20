أهل مصر .. ناصف يشهد الاستعدادات النهائية لختام ملقى أطفال المحافظات الحدودية بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة -

أهل مصر .. شهد الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاستعدادات الخاصة بحفل ختام الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بدأت الجولة بتفقد ورش الحرف اليدوية والتراثية، وأبدى "ناصف" إعجابه بمستوى الأطفال، مؤكدا أهمية الورش التي تسهم فى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الفنية والفكرية، وتعد خطوة هامة لتعزيز الهوية.

وأشاد نائب رئيس الهيئة، بالجهود المبذولة من قِبل المدربين، وأثنى على إبداعات الأطفال التي تعكس تفانيهم في الأداء طوال الأسبوع، الأمر الذي يسهم في إعداد جيل واع بثقافة بلاده، ومرتبط بجذوره الحضارية.

من ناحيتها أكدت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، أن قصور الثقافة مستمرة في دعم الأطفال الموهوبين بتقريب المسافات بين أبناء الوطن من خلال مثل هذه الفعاليات الثقافية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح.

"الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية" يقام ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

وشمل الأسبوع الثقافي 15 ورشة فنية وأدبية، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بمطروح، بجانب جولات حرة وزيارات تفقدية لأشهر شواطئ المدينة، بمشاركة 200 طفل وطفلة من المحافظات الحدودية "أسوان، حلايب وشلاتين وأبو رماد من محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بالإضافة إلى أطفال المحافظة المضيفة والمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام اليوم، عروضا فنية تعكس إبداعات الأطفال خلال ورشتي الموسيقى والمسرح، بالإضافة إلى معرض فني نتاج الورش الأدبية والحرفية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.