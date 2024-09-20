فن ومشاهير

أهل مصر .. ناصف يشهد الاستعدادات النهائية لختام ملقى أطفال المحافظات الحدودية بمطروح

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/10
  • 2/10
  • 3/10
  • 4/10
  • 5/10
  • 6/10
  • 7/10
  • 8/10
  • 9/10
  • 10/10

ياسر رشاد - القاهرة -  

أهل مصر .. شهد الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الاستعدادات الخاصة بحفل ختام الأسبوع الثقافي الثالث والثلاثين لأطفال المحافظات الحدودية، ضمن مشروع "أهل مصر"، والمقرر إقامته مساء اليوم الجمعة بمكتبة مصر العامة بمطروح.

بدأت الجولة بتفقد ورش الحرف اليدوية والتراثية، وأبدى "ناصف" إعجابه بمستوى الأطفال، مؤكدا أهمية الورش التي تسهم فى تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم الفنية والفكرية، وتعد خطوة هامة لتعزيز الهوية.

32cc002902.jpg

وأشاد نائب رئيس الهيئة، بالجهود المبذولة من قِبل المدربين، وأثنى على إبداعات الأطفال التي تعكس تفانيهم في الأداء طوال الأسبوع، الأمر الذي يسهم في إعداد جيل واع بثقافة بلاده، ومرتبط بجذوره الحضارية.

60ba7d711e.jpg

من ناحيتها أكدت لاميس الشرنوبي، رئيس إقليم القاهرة وشمال الصعيد الثقافي، والمدير التنفيذي لمشروع أهل مصر (أطفال)، أن قصور الثقافة مستمرة في دعم الأطفال الموهوبين بتقريب المسافات بين أبناء الوطن من خلال مثل هذه الفعاليات الثقافية.

جاء ذلك بحضور أحمد درويش رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ومحمد حمدي مدير عام فرع ثقافة مطروح.

 

"الأسبوع الثقافي لأطفال المحافظات الحدودية" يقام ضمن برامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية للمشروع، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي وفرع ثقافة مطروح.

وشمل الأسبوع الثقافي 15 ورشة فنية وأدبية، وزيارات ميدانية لأشهر الأماكن السياحية والأثرية بمطروح، بجانب جولات حرة وزيارات تفقدية لأشهر شواطئ المدينة، بمشاركة 200 طفل وطفلة من المحافظات الحدودية "أسوان، حلايب وشلاتين وأبو رماد من محافظة البحر الأحمر، الوادي الجديد، شمال سيناء، جنوب سيناء"، بالإضافة إلى أطفال المحافظة المضيفة والمناطق الجديدة الآمنة بالقاهرة.

ومن المقرر أن يشهد حفل الختام اليوم، عروضا فنية تعكس  إبداعات الأطفال خلال ورشتي الموسيقى والمسرح، بالإضافة إلى معرض فني نتاج الورش الأدبية والحرفية.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف إلى تشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.

28b1aae0db.jpg
7e2b410296.jpg
e15d0e71e7.jpg
2e155c5210.jpg
5be3526e3f.jpg
6715f4f714.jpg
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا