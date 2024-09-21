محمد عصمت يشارك في بطولة "فيلا رشدي بيه" بمهرجان المسرح العربي

ياسر رشاد - القاهرة - يشارك الفنان محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، في بطولة العرض المسرحي فيلا رشدي بيه، إخراج إبراهيم حسن وبطولة مجموعة من طلبة وخريجي معهد فنون مسرحية الإسكندرية، وهو العرض المقرر عرضه ضمن فعاليات مهرجان المسرح العربي في دورته الخامسة، دورة النجم كريم عبد العزيز، والمهرجان تحت رعاية رئيس اكاديمية الفنون الدكتورة غادة جبارة، وأشراف وكيل المعهد الدكتور أحمد عبد العزيز .



الفنان محمد عصمت

خريج المعهد العالي للفنون المسرحية قسم التمثيل والإخراج، وعمل رئيساً لاتحاد طلاب المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية أعوام 2022 , 2023 , 2024، وعمل مديراً للعديد من المهرجانات، ومنها : مهرجان المسرح العربي الدورة الثالثة دورة الفنان محمد صبحي، مديراً لمهرجان الميكرو تياترو الإسباني الدورة الثالثة ومديراً لمهرجان المسرح العربي الدورة الرابعة دورة النجم ماجد الكدواني، ومديراً للدورة الخامسة دورة النجم كريم عبد العزيز.

واخرج العديد من المسرحيات، ومنها : الرجال لهم رؤوس للكاتب محمود دياب، تسجيل شريط كراب الأخير للكاتب الأيرلندي صامويل بيكت، وحصل على جائزة افضل مخرج عن عرض شريط كراب الأخير ،ومن اهم أعماله المسرحية كممثل بطولة العرض المسرحي، الوحوش الزجاجية.

وحصل على جائزة افضل ممثل دور اول مركز تاني عن دور توم وينجفيلد، وشارك في بطولة العرض المسرحي منحنى خطر ممثلاً عن المعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية في المهرجان القومي للمسرح المصري دورة سميحة أيوب.

مهرجان المسرحي العربي

يذكر أن محافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، فى الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر المقبل وسوف يضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس علي جوائز الدورة الخامسة، وتقام العروض علي مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، علي أن يقام حفلي إفتتاح وختام المهرجان في دار الأوبرا، أوبرا سيد درويش وتقام علي هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة.

ويُكرم المهرجان هذا العام عدد من الفنانين تقديرا لإسهاماتهم المميزة فى عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عديد من المفاجأت، سيتم الإعلان عنها تباعاً خلال فترة فعاليات المهرجان، وسيتم الإعلان عن أسماء المكرمين، ولجان التحكيم في وقت لاحق.