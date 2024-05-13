اليوم الإطلاق الرسمي للسيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً.. «ننشر المواصفات المتوقعة»

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي في مصر، اليوم رسمياً، السيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً، وسوف يتم تقديم السيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً، والكشف عن المواصفات والأسعار خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأثنين.

ويعد طرح السيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً، بديلاً للسيارة هيونداي النترا HD المجمعة محلياً التي توقف إنتاجها مؤخراً.

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو قد قدمت هيونداي النترا AD من قبل بنسخة مستوردة، قبل أن يتوقف طرحها، وتعود مجدداً بنسخة مجمعة محلياً.

وبحسب المعلومات التي حصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية، سوف تقدم السيارة هيونداي إلنترا AD، بمحرك رباعى الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 127.5 حصان، بعزم أقصى للدوران 155 نيوتن/ متر، مرتبط بناقل حركة مكون من 6 سرعات.

وحصلت بوابة الخليج 365 الإلكترونية من أحد الموزعين المعتمدين على المواصفات المتوقعة للسيارة هيونداي النترا AD المجمعة محلياً.

وتوضح بوابة الخليج 365 الإلكترونية في الجداول التالية أبرز مواصفات السيارة هيونداي النترا AD المقرر تقديمها الأسبوع القادم في مصر.

مواصفات هيونداي النترا AD المجمعة محلياً

كانت مجموعة جي بي غبور أوتو، وكيل علامة هيونداي قد أعلنت مؤخراً عن أحدث قائمة سعرية رسمية لطرازات العلامة الكورية الجنوبية في مصر. وشهدت القائمة السعرية الرسمية الخاصة بـ"غبور"، انخفاض أسعار السيارة هيونداي أكسنت Rb موديل 2024 المجمعة محلياً بجميع فئاتها.

ووصل مقدار الانخفاض في أسعار هيونداي أكسنت RB موديل 2024 المجمعة محلياً إلى 171 ألف جنيه لأعلى فئة.



وتتوافر هيونداي أكسنت Rb في السوق المصرية بـ 5 فئات من التجهيزات، جميعها مزودة بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، وعزم أقصى للدوران 125 “حصان”، وعزم أقصى للدوران 156 نيوتن/ متر.

وتنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات هيونداي أكسنت Rb من واقع القائمة السعرية الخاصة بوكيل هيونداي في مصر.

أسعار هيونداي أكسنت Rb الرسمية

