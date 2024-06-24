أعراض وأسباب تلف «وش السلندر» تعرف عليها

ياسر رشاد - القاهرة - تعد الوظيفة الأساسية لجوان وش السلندر الفصل بين وش الموتور العلوي والشورت بلوك بالأسفل أو كتلة المحرك السفلية، وهو جوان رفيع من المعدن يمنع تسرب الزيت والماء إلى غرف الحريق واختلاطهما ببعض.

أيضًا من ضمن الوظائف منع الغازات المحترقة من التسرب إلى الخارج والحفاظ علي الضغط ودرجة الحرارة المثلى للمحرك، لتحقيق عملية الاحتراق بكفاءة.

الحماية من تأكل الوش المعدني: يقي جوان وش السلندر المحرك من التآكل والأضرار التي قد تنتج عن التفاعل بين المعادن والسوائل مثل الزيت ومياه التبريد الخاصة بالسيارة.

وحرصًا من بوابة الخليج 365 الإلكترونية على تقديم خدمات متكاملة لقراءها ، نذكر فى السطور القليلة القادمة الأسباب و الأعراض المحتملة لجوان وش السلندر للسيارات التى من الممكن أن تحدث .

أعراض و أسباب تلف «وش السلندر»

أسباب تلف جوان وش السلندر

ارتفاع درجة حرارة المحرك، والذي يُعد أكثر الأسباب شيوعًا لتلف جوان وش السلندر، بسبب احتمال الجوان لدرجة حرارة قصوى محددة.

اضطراب اشتعال الوقود، إذ يتسبب الاشتعال المسبق للوقود أو تأخر الاشتعال في ارتفاع حرارة المحرك وزيادة الضغط داخل الأسطوانة ما يتلف جوان وش السلندر.

التغيرات المفاجئة في درجات حرارة المحرك، لذا على سائقي السيارات الوصول بالمحرك إلى درجة حرارة التشغيل المناسبة قبل التسارع الشديد وزيادة عدد دورات المحرك إلى العدد الأقصى.

انقضاء العمر الافتراضي لجوان وش السلندر بعد قطع السيارة لعدد كيلومترات محددة، والذي يوضحه وكيل السيارة في كتيب الإرشادات أو في جداول الصيانة.

انقضاء العمر الافتراضي لجوان وش السلندر بعد قطع السيارة لعدد كيلومترات محددة، والذي يوضحه وكيل السيارة في كتيب الإرشادات أو في جداول الصيانة.

عدم تثبيت جوان وش السلندر بطريقة صحيحة عند إصلاحه أو تغييره.

أعراض تلف جوان وش السلندر

تحول لون زيت المحرك أو لون مياه الريداتير إلى لون يشبه بطحينة الطعام نتيجة امتزاجهما ببعض.

ظهور دخان أبيض من عادم السيارة.

تآكل زيت المحرك وسائل التبريد بدون ظهور تسريب واضح.

ارتفاع درجة حرارة المحرك.

ظهور فقاعات في ريداتير السيارة.

اضطراب في عملية اشتعال الوقود داخل المحرك.

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