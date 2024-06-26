أبوغالي موتورز تحصل على المركز الأول عالمياً كأفضل شبكة موزعين لسيارات جيلي

ياسر رشاد - القاهرة - كرمت شركة چيلي العالمية، مجموعة أبوغالي موتورز، وكيل چيلي في مصر، على اقتناصها المركز الأول كأفضل شبكة موزعين عالميًا، والترتيب بالمركز الثالث لخدمات ما بعد البيع وخدمات العملاء لچيلي.

تأتي هذه الجوائز تقديراً للجهود المبذولة للارتقاء بعلامة جيلي، من مجموعة أبوغالي موتورز، بقيادة المحاسب ماهر أبو غالي ، رئيس مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز، و النائب المهندس محمد أبو غالي، عضو مجلس إدارة مجموعة أبو غالي موتورز.

تسلم الجائزة من مسئولي شركة چيلي العالمية فريق مجموعة أبوغالي موتورز بقيادة المهندس تامر قطب، الرئيس التنفيذي لقطاع السيارات بمجموعة أبوغالي موتورز، وأمجد الفقي، مدير عام چيلي أبوغالي موتورز، والمهندس رضا خضر مدير خدمات ما بعد البيع، ونيبال أحمد، مدير التسويق چيلي أبوغالي، والمهندس مصطفى عبدالناصر مدير تطوير شبكة الموزعين بچيلي أبوغالي موتورز.



جيلي ستار راي

كانت مجموعة أبوغالي موتورز، وكيل علامة جيلي، قد طرحت مؤخراً السيارة جيلي ستار راي موديل 2025 الجديدة لأول مرة في السوق المصرية.

وتقدم مجموعة أبوغالي موتورز السيارة جيلي ستار راي الجديدة بضمان 7 سنوات، أو 250 ألف كم أيهما أقرب، مع صيانة مجانية لمدة 5 سنوات أو 55 ألف كم مع تأمين مجاني لمدة سنة، والاشتراك في برنامج عملاء ستار من أبو غالي موتورز.

أبرز مواصفات جيلي ستار راي

وتقدم السيارة جيلي ستار راي بمحرك رباعي الأسطونات سعة 1.5 لترًا متصل بشاحن تيربو قادر على توليد قوة 172 حصان مع 270 نيوتن متر عزم دوران، وتنتقل قوة المحرك للعجلات الأمامية عن طريق ناقل حركة مزدوج القابض DCT من 7 سرعات، لتتسارع السيارة من ثباتها إلى سرعة 100 كم/س خلال 7.9 ثواني، ويقدر معدل استهلاكها للوقود بحوالي 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

عوامل السلامة والأمان

كما تأتي السيارة جيلي ستار راي بباقة متميزة من عوامل الأمان والسلامة نستعرض أبرزها في السطور التالية:

• وسائد هواء أمامية وجانبية وستارية (حسب الفئة)

• فرامل مانعة للانغلاق ABS

• توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD

• نظام ثبات إلكتروني ESC

• فرامل يد كهربائية EPB

• فرامل هيدروليكية مساعدة HBA

• خاصية التعليق التلقائي Auto Hold

• نظام التحكم في الجر TCS

• نظام ثبات على المنحدرات HHC

• نظام تحكم عند نزول منحدر HDC

• نظام للحماية من الانقلاب ARP

• مثبت سرعة ومثبت سرعة تكيفي (حسب الفئة)

• حساسات ركن أمامية وخلفية (حسب الفئة)

• كاميرا خلفية وكاميرا 360ﹾ (حسب الفئة)

• نظام للحفاظ على الحارة المرورية والتحذير عند الخروج منها

• نظام مراقبة ضغط الهواء في الإطارات TPMS

• تثبيت مقاعد الأطفال بنظام ISOFIX

أما داخلية سيارة جيلي تتكون من شاشة تحكم باللمس قياس 13.2 بوصة ونظام إضاءة محيطية، فتحة سقف بانوراميه وكاميرا 360 درجة.