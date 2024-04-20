شكرا لقرائتكم خبر عن لهذا السبب.. ألمانيا تقلص الإعانة لأكثر من 15 ألف شخص والان نبدء بالتفاصيل



وأشارت إلى أن السبب هو رفضهم عروض التوظيف التي تلقوها. البطالة في ألمانيا وأعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الحالات بلغ أكثر من 15 ألف شخص.

ووصل إجمالي عدد حالات تقليص الإعانات التي سجلتها مراكز التوظيف في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 226 بارتفاع بمقدار 77 ألف و520 حالة مقارنة بعددها عام 2022.

وقالت الوكالة إن معظم التقليصات (5ر84%) جاءت لتخلف المستفيدين عن الحضور في المواعيد المحددة لهم دون سبب وجيه. الوظائف في ألمانيا وألمانيا بها نحو حوالي 5ر5 مليون شخص يتلقون هذه الإعانة المعروفة باسم "بورجرجلد" "أموال المواطنين"، من بينهم 9ر3 مليون شخص يُعْتَبَرون مؤهلين للعمل.

وذكرت أن 6ر2% من المستفيدين المؤهلين للعمل انطبق عليهم إجراء تقليص المساعدات لمرة واحدة على الأقل في العام الماضي، فيما أوضحت الوكالة إلى أن عدد حالات تخفيض الإعانة ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الفترة الأخيرة.

لكنه يعد عند مستوى منخفض تماما في حال مقارنته بالفترات التي سبقت جائحة

الدمام - شريف احمد - كشفت الوكالة الاتحادية للعمل في ألمانيا عن تقليص قيمة الإعانات المصروفة لجزء صغير من متلقي إعانات المواطنين في العام الماضي.وأشارت إلى أن السبب هو رفضهم عروض التوظيف التي تلقوها.وأعلنت الوكالة على موقعها الإلكتروني أن إجمالي عدد الحالات بلغ أكثر من 15 ألف شخص.ووصل إجمالي عدد حالات تقليص الإعانات التي سجلتها مراكز التوظيف في ألمانيا العام الماضي إلى أكثر من 226 بارتفاع بمقدار 77 ألف و520 حالة مقارنة بعددها عام 2022.وقالت الوكالة إن معظم التقليصات (5ر84%) جاءت لتخلف المستفيدين عن الحضور في المواعيد المحددة لهم دون سبب وجيه.وألمانيا بها نحو حوالي 5ر5 مليون شخص يتلقون هذه الإعانة المعروفة باسم "بورجرجلد" "أموال المواطنين"، من بينهم 9ر3 مليون شخص يُعْتَبَرون مؤهلين للعمل.وذكرت أن 6ر2% من المستفيدين المؤهلين للعمل انطبق عليهم إجراء تقليص المساعدات لمرة واحدة على الأقل في العام الماضي، فيما أوضحت الوكالة إلى أن عدد حالات تخفيض الإعانة ارتفع مرة أخرى بشكل طفيف في الفترة الأخيرة.لكنه يعد عند مستوى منخفض تماما في حال مقارنته بالفترات التي سبقت جائحة كورونا ، إذ وصل عدد الحالات التي خفضت فيها مراكز التوظيف الإعانة إلى ما يقارب 807 ألف في عام 2019.