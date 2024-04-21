شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل لجنة المراجعة في «معادن» والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة المعاد تشكيلها ستزاول مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م.

وأضافت أن اللجنة تضم، م. خالد المديفر، ود. منار المنيف، ومايك تشنغ، ومحمد العريفي.

وأوضحت أن م. خالد المديفر، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في 1984م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1986م. ويمتلك ما يقارب 35 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزيد عن 25 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية.

ويشغل المديفر منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد).

ويشغل حالياً منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية منذ 2018م.

وأضافت أن د. منار المنيف حاصلة على درجة الماجستير في الطب من جامعة كامبريج في 1998م ودرجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليستر في 2002م مع خبرة تقارب ال 20 عام في مجالات إدارية وتنفيذية واستثمارية مختلفة.

وتشغل الآن منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نيوم.

ولفتت إلى أن مايك تشنغ، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الطيران في 1991م من جامعة ساوثهامبتون، وتأهيل مهني في المحاسبة القانونية في 1995م من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. مع خبرة تزيد على 30 عام في مجالات التدقيق والمراجعة.

ويشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة اكوا باور، ورئيس لجنة المراجعة في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، فيما يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة.

وأفادت بأن محمد العريفي حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2000م، وحاصل على مؤهلات مهنية متعددة منها محاسب قانوني سعودي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومحاسب عام معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، مع خبرة أكثر 25 عامًا في مجالات الاستثمار والعقارات والمؤسسات المالية.

والعريفي يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شركة ألفا كابيتال وعضو مجلس إدارة شركة ساكفيل كابيتال المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة ويف ميديا. كما أنه عضو في لجنة المراجعة في عدة شركات منها شركة المياه الوطنية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.

ويشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة أوج القابضة. الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن) الخميس الماضي، إعادة تشكيل لجنة المراجعة وذلك بإضافة عضو رابع للجنة.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن اللجنة المعاد تشكيلها ستزاول مهامها من تاريخ صدور القرار وحتى نهاية الدورة الحالية لمجلس الإدارة بتاريخ 24/10/2026م.وأضافت أن اللجنة تضم، م. خالد المديفر، ود. منار المنيف، ومايك تشنغ، ومحمد العريفي.وأوضحت أن م. خالد المديفر، حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية في 1984م ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في 1986م. ويمتلك ما يقارب 35 عاماً من الخبرات في القطاعات الصناعية منها ما يزيد عن 25 عاماً في مناصب تنفيذية وقيادية.ويشغل المديفر منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ونائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية لخدمات التعدين (إسناد).ويشغل حالياً منصب نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية منذ 2018م.وأضافت أن د. منار المنيف حاصلة على درجة الماجستير في الطب من جامعة كامبريج في 1998م ودرجة الدكتوراه في الطب من جامعة ليستر في 2002م مع خبرة تقارب ال 20 عام في مجالات إدارية وتنفيذية واستثمارية مختلفة.وتشغل الآن منصب كبير مسؤولي الاستثمار في شركة نيوم.ولفتت إلى أن مايك تشنغ، حاصل على درجة البكالوريوس في هندسة أنظمة الطيران في 1991م من جامعة ساوثهامبتون، وتأهيل مهني في المحاسبة القانونية في 1995م من معهد المحاسبين القانونيين في انجلترا وويلز. مع خبرة تزيد على 30 عام في مجالات التدقيق والمراجعة.ويشغل عضوية لجنة المراجعة في شركة اكوا باور، ورئيس لجنة المراجعة في مجموعة سافي للألعاب الإلكترونية، فيما يشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لإدارة المراجعة الداخلية في صندوق الاستثمارات العامة.وأفادت بأن محمد العريفي حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص المحاسبة من جامعة الملك سعود في عام 2000م، وحاصل على مؤهلات مهنية متعددة منها محاسب قانوني سعودي معتمد من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، ومحاسب عام معتمد من المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونيين المعتمدين، مع خبرة أكثر 25 عامًا في مجالات الاستثمار والعقارات والمؤسسات المالية.والعريفي يشغل حاليا منصب عضو مجلس إدارة في شركة ألفا كابيتال وعضو مجلس إدارة شركة ساكفيل كابيتال المحدودة، وعضو مجلس إدارة شركة ويف ميديا. كما أنه عضو في لجنة المراجعة في عدة شركات منها شركة المياه الوطنية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري.ويشغل حالياً منصب المدير المالي لشركة أوج القابضة.