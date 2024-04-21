سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 21-4-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "الدستور" سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد، 21-4-2024، في البنوك المصرية.

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

48.2683 جنيه للشراء

48.4066 جنيه للبيع

تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعرالدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع

تداول سعر الدولا الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي CIB

48.28 جنيه للشراء

48.38 جنيه للبيع