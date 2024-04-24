شكرا لقرائتكم خبر ربط ميناء الدمام بموانئ شرق أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ «موانئ»؛ للإسهام في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقع المملكة، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ: موندرا بالهند، وقاسم في باكستان، وأبوظبي وجبل علي بالإمارات، وموانئ شرق أفريقيا عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 11,000 حاوية قياسية.
يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك عدة خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، مما مكنه خلال شهر مارس لعام 2024م من أن يواصل كفاءته التشغيلية بتحقيق رقم قياسي جديد، حيث نجح في مناولة 289,787 حاوية قياسية، مؤكدا قدرته على دعم الحركة التجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.
خدمة شحن جديدة:
- اسم الخدمة East Africa Express.
- المشغل شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC.
- رحلات أسبوعية منتظمة.
- طاقة استيعابية 11,000 حاوية قياسية.
- موندرا بالهند.
- قاسم في باكستان.
- أبوظبي بالإمارات.
- جبل علي بالإمارات.
- موانئ شرق أفريقيا.
كانت هذه تفاصيل خبر ربط ميناء الدمام بموانئ شرق أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.