ربط ميناء الدمام بموانئ شرق أفريقيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC خدمة الشحن الملاحية الجديدة «East Africa Express»، إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، لربط المملكة بموانئ شرق أفريقيا.

يأتي ذلك ضمن مساعي الهيئة العامة للموانئ «موانئ»؛ للإسهام في رفع تنافسية المملكة على الصعيدين الاستثماري والخدمات اللوجستية، وترسيخ موقع المملكة، اتساقا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.

وتعمل خدمة الشحن الجديدة على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ: موندرا بالهند، وقاسم في باكستان، وأبوظبي وجبل علي بالإمارات، وموانئ شرق أفريقيا عبر رحلات أسبوعية منتظمة، بطاقة استيعابية تصل إلى 11,000 حاوية قياسية.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يمتلك عدة خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفا مكتملة الخدمات والتجهيزات، وبطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، مما مكنه خلال شهر مارس لعام 2024م من أن يواصل كفاءته التشغيلية بتحقيق رقم قياسي جديد، حيث نجح في مناولة 289,787 حاوية قياسية، مؤكدا قدرته على دعم الحركة التجارية، وتعزيز سلاسل الإمداد العالمية.

خدمة شحن جديدة:

اسم الخدمة East Africa Express.

المشغل شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة MSC.

رحلات أسبوعية منتظمة.

طاقة استيعابية 11,000 حاوية قياسية.

تربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموانئ: