شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تعاملاته يوم الثلاثاء على ارتفاع.

فقد ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.70% بما يعادل 263 نقطة ليصل عند 38503 نقاط.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 1.20% بما يعادل 60 نقطة ليصل عند 5070 نقطة.

ارتفاع مؤشر "ناسداك"

وارتفع قيمة مؤشر "ناسداك" بنسبة 1.6% ما يعادل 245 نقطة ليصل عند 15696 نقطة.

فيما انخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.2% ما يعادل 4.3 دولارات ويسجل 2342.1 دولار للأونصة.