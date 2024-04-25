تفاصيل أسعار السجائر بعد الزيادات الأخيرة

الشارقة - اميمة ياسر - شهدت أسعار السجائر ارتفاعا بالأسواق باختلاف نوعها منذ فبراير الماضي وحتى أبريل الجاري، وذلك لزيادة تكلفة الإنتاج على الشركات بعد صعود سعر الدولار بالبنوك رسميًا، حسبما فسر إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات لمصراوي.

وفي مارس الماضي رفع البنك المركزي الفائدة بالبنوك بنسبة 6% في اجتماع استثنائي أعقبها زيادة في سعر الدولار رسميا بالبنوك بعدما كان يشهد استقرارًا منذ شهور عند نحو 30 جنيهًا.

ورفعت الشركة الشرقية "إيسترن كومباني" في أبريل الماضي سعر السجائر للمرة الثانية في الربع الأول من العام الجاري بـ 15%، كما رفعت شركة فيليب موريس مصر أيضا بذات الشهر أسعار السجائر بالأسواق، وأمس رفعت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) مصر أسعار السجائر بين جنيهين و5 جنيهات باختلاف نوع العبوة.

مختلف أنواع السجائر بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق كالتالي:

الكليوباترا بوكس (عبوة 10 سجائر) بسعر 24.5 جنيه.

كليوباترا بأنواعها المختلفة عبوة 20 سيجارة بسعر 34.5 جنيه.

مونديال، بلمونت، بوسطون بأنواعها المختلفة بسعر 34.5 جنيه.

فايسروي/بال مال بسعر 50 جنيهًا

ميريت "Merit" بأنواعها بسعر 90 جنيهًا.

مارلبورو "Marlboro" بأنواعها بسعر 84 جنيهًا.

مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها بسعر 74 جنيهًا.

ال أند ام "L&M" بأنواعها بسعر 64 جنيهًا للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها بسعر 64 جنيهًا للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها بسعر 64 جنيهًًا للعبوة.

السعر الرسمي لعبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها بسعر 64 جنيهًا للعبوة.

وينستون أحمر بسعر 55 جنيهًا.

وينستون أزرق بسعر 55 جنيهًا.

وينستون سيلفر بسعر 55 جنيهًا.

وينستون كاستر بسعر 55 جنيهًا.

وينستون توت بسعر 57 جنيهًا.

كامل أصفر بسعر 60 جنيهًا.

كامل أزرق بسعر 60 جنيهًا.

كامل أكتيفيت بسعر 62 جنيهًا.

جولد كوست بسعر 35 جنيهًا.