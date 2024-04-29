الخطوط الصينية تشغل رحلات أسبوعية بين المملكة والصين 6 مايو

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني التصريح ببدء تشغيل الخطوط الجوية الصينية برحلات منتظمة (للمسافرين)، بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من بكين إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لـ2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيا ابتداء من 6 مايو المقبل، وستصبح 7 رحلات أسبوعيا بداية من 2 يوليو لهذا العام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة العامة للطيران المدني المستمرة لتعزيز الربط الجوي وتوسيع شبكة النقل الجوي، تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، المتمثلة في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية، وفتح آفاق جديدة للسفر، والمتوافقة مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران.

وأشار نائب الرئيس التنفيذي للنقل الجوي والتعاون الدولي بالهيئة العامة للطيران المدني علي رجب، إلى أن هذا التعاون جاء ثمرة لزيارة قيادات منظومة قطاع النقل الجوي برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج إلى الصين أخيرا، التي هدفت إلى زيادة عدد الرحلات الجوية والمحطات، ودفع نمو حركة النقل الجوي، وتطوير وتنظيم أطر التعاون في مجال النقل والشحن الجوي بين البلدين، علاوة على تسهيل عمليات الخدمات الجوية، والسلامة الجوية وأمن الطيران، وتعزيز التعاون المشترك لزيادة الترابط العالمي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتوافقة مع الاستراتيجية الوطنية للطيران، الهادفة إلى استثمار الفرص التنموية التي تتيحها الاستراتيجية الوطنية للطيران بالتركيز على بناء الشراكات الدولية، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية الجديدة الداعمة للأهداف الطموحة للاستراتيجية؛ التي تستهدف تسيير الرحلات الجوية إلى 250 وجهة عالمية بحلول 2030.

يذكر، أن الهيئة العامة للطيران المدني أعلنت التصريح بتشغيل خطوط جنوب الصين الجوية برحلات منتظمة (مسافرين - شحن جوي) بين جمهورية الصين الشعبية والمملكة من وإلى مدن «بيجين» و»جوانزو» و»شينزين»، والرياض، وذلك خلال الموسم الصيفي لـ2024، بواقع 4 رحلات (مسافرين/ تجارية) و3 رحلات شحن جوي، ابتداء من 16 أبريل 2024. كما قامت بالتصريح ببدء تشغيل خطوط شرق الصين برحلات منتظمة (للمسافرين) بين المملكة وجمهورية الصين الشعبية، متجهة من شنجهاي إلى الرياض خلال الموسم الصيفي لـ2024، بواقع 3 رحلات أسبوعيا، ابتداء من 27 أبريل.