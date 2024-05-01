شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة المخزونات الأمريكية تهبط بالنفط عند أدنى مستوى في 7 أسابيع والان نبدء بالتفاصيل

موجة بيع

الدمام - شريف احمد - انخفضت أسعار النفط نحو 2% اليوم الأربعاء، لتسجل أدنى مستوى منذ سبعة أسابيع بسبب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتأثير احتمال الاتفاق على وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط، واستمرار التضخم الأمريكي على الوتيرة المتوقعة لخفض أسعار الفائدة ونمو الطلب على النفط.وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.39 دولارًا أو 1.6% إلى 84.94 دولارً للبرميل، وتراجعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.39 دولارًا أو 1.7% إلى 80.54 دولارًا للبرميل.ويضع ذلك الخامين القياسيين في طريقهما إلى الإغلاق عند أدنى مستوياتهما منذ 13 مارس، ويدفعهما أيضا إلى موجة بيع لأول مرة منذ ديسمبر 2023.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن شركات الطاقة زادت مخزوناتها من الخام على نحو مفاجئ 7.3 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 26 إبريل.