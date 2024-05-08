القصبي يترأس 94 جهة حكومية وخاصة إلى تايلاند لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يزور وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد القصبي، مملكة تايلاند، خلال الفترة من 8 - 10 مايو 2024م، على رأس وفد من 94 جهة (9 جهات حكومية و85 جهة من القطاع الخاص).

وتهدف الزيارة إلى بحث وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين السعودية ومملكة تايلاند في ظل تطور العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، وتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة التايلاندية؛ لتنمية العلاقات التجارية بين البلدين، وعقد مجلس الأعمال السعودي التايلاندي.

وعقد على هامش الزيارة مجلس الأعمال السعودي التايلاندي، الذي يهدف إلى تعريف ممثلي كل دولة بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر، والتواصل مع الجهات المعنية لدى الدولتين لتحسين مناخ التعاون، إضافة إلى المساهمة في تسوية المنازعات التجارية في الدولتين بالطرق الودية.

وتأتي هذه الزيارة بعد تنامي العلاقات السعودية التايلاندية والتي شهدت تطورا ملحوظا، حيث أقيم خلال السنة الماضية 2023م المعرض التايلاندي، ومعرض تايلاند الضخم الذي يعد الأول من نوعه لتايلاند تجاريا، إذ بلغ إجمالي عدد الزوار للمعرضين أكثر من 40 ألف زائر، ومشاركة أكثر من 300 جهة وعلامة تجارية، استعرض من خلالها عددا من المنتجات المتنوعة في الخدمات الطبية، والمأكولات والمشروبات، والعود ودهن العود، والخدمات السياحية، وقطع غيار السيارات وغيرها.

ويلتقي القصبي خلال الزيارة برئيس وزراء مملكة تايلاند سريثا ثافيسين، ونائب رئيس الوزراء وزير التجارة فومتام ويتشاياشاي، ووزير الصحة سوم ساك، ووزير العمل بيبات راتشاكيت براكارن، ووزير الصناعة بيم فترا ويشاي كول، ووزير السياحة والرياضة سيرم ساك فونج بانيت.

ويشارك في الوفد كل من وزارة الخارجية، وزارة الاستثمار، وزارة السياحة، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة الاقتصاد والتخطيط، الهيئة العامة للغذاء والدواء، هيئة تنمية الصادرات، صندوق الاستثمارات العامة، وكبريات الشركات السعودية.

يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين لعام 2023م بلغ حوالي 9 مليارات دولار، إذ جاءت المنتجات المعدنية، والأسمدة أبرز السلع المصدرة لتايلاند، فيما سجلت السيارات وأجزاؤها، والآلات وأدوات آلية وأجزاؤها أبرز السلع المستوردة.