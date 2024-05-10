الاقتصاد

بعد تحقيق أفضل أداء.. هل تتأثر أسعار الذهب بمؤشرات الأسبوع المقبل؟

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رويترز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق أفضل أداء.. هل تتأثر أسعار الذهب بمؤشرات الأسبوع المقبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.
وبحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.71 بالمئة إلى 2362.49 دولار للأوقية (الأونصة).
الذهب - أرشيفية اليوم

أسعار الذهب

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.26 بالمئة إلى 2369.60 دولار.
وتقدم الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
أسعار الذهب - أرشيفية اليوم

ارتفاع أسعار الذهب

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.
الذهب - رويترز

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 28.203 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 1.63 بالمئة إلى 993.90 دولار وصعد البلاديوم 1.71 بالمئة إلى 983.50 دولار.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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