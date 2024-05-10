شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقيق أفضل أداء.. هل تتأثر أسعار الذهب بمؤشرات الأسبوع المقبل؟ والان نبدء بالتفاصيل

أسعار الذهب

ارتفاع أسعار الذهب

الدمام - شريف احمد - قفزت أسعار الذهب اليوم الجمعة وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي مدعومة بزخم بفضل بيانات الوظائف الأمريكية الضعيفة هذا الأسبوع، وهي بيانات عززت التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.وبحلول الساعة 1423 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.71 بالمئة إلى 2362.49 دولار للأوقية (الأونصة).كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 1.26 بالمئة إلى 2369.60 دولار.وتقدم الذهب بأكثر من واحد بالمئة أمس الخميس بعد أن أظهرت بيانات أن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وقد تؤثر بيانات كلا المؤشرين على أسعار الذهب والفضة.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة في المعاملات الفورية 0.47 بالمئة إلى 28.203 دولار للأوقية.وزاد البلاتين 1.63 بالمئة إلى 993.90 دولار وصعد البلاديوم 1.71 بالمئة إلى 983.50 دولار.