50 كجم استهلاك الفرد للحوم الدواجن بالمملكة سنويا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المملكة تعد من بين أعلى دول العالم استهلاكا للحوم الدواجن، ويصل استهلاك الفرد فيها إلى نحو 50 كجم سنويا.

وأوضح العيادة، خلال «معرض الشرق الأوسط للدواجن» في نسخته الثالثة، والذي افتتحه وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن قطاع صناعة الدواجن بالمملكة حقق العام الماضي اكتفاء ذاتيا بنسبة (68%)، وبلغ حجم إنتاج لحوم الدواجن أكثر من (1,3) مليون طن.

فيما بلغ حجم إنتاج بيض المائدة أكثر من (453) ألف طن، وتجاوز إجمالي مشاريع الدواجن في المملكة (1200) مشروع، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، ودعم الصناعة المحلية.

زيادة الإنتاج

قال العيادة إن المملكة لديها خطة توسعية لتطوير قطاع الدواجن وزيادة الإنتاج، خلال رفع نسب الاكتفاء الذاتي من لحوم الدواجن، وتحقيق طاقة إنتاجية مستهدفة، تقدر بنحو 1.3 مليون طن من الدجاج اللاحم سنويا، للإسهام في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير منتجات محلية بجودة عالية وأسعار مناسبة، إلى جانب إيجاد فرص استثمارية جديدة، عبر تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، إضافة إلى المتابعة والدعم الفني والمالي خلال تقديم صندوق التنمية الزراعية القروض الميسرة لزيادة حصة القطاع.

الأمن الحيوي

أضاف وكيل الوزارة للزراعة أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، خلال استخدام أحدث التقنيات والابتكارات في تربية الدواجن، إضافة إلى استقطاب الخبراء العالمين في القطاع، والعمل على استمرار التنافسية وتطوير عمليات التربية والإنتاج، إلى جانب تشجيع الصناعات التحويلية والمرتبطة بإنتاج الدواجن في مراحل الإنتاج، والتوسع في عمليات الاستثمار وجذب المستثمرين في المجال، للتوسع في إنشاء مشاريع الدواجن.

مبينا أن قطاع الدواجن يلعب دورا مهما وحيويا في تلبية الاحتياجات الغذائية واستدامتها، وتعد صناعة الدواجن ركيزة أساسية في تحقيق الأمن الغذائي محليا ودوليا.

320 عارضا

من جانبه أوضح وكيل الوزارة المساعد للثروة السمكية والحيوانية الدكتور علي الشيخي، أن ‏المعرض شهد حضور (55) شركة متخصصة، وأكثر من (320) عارضا محليا ودوليا.

كما تضمن أكثر من (20) ورشة عمل يتحدث خلالها أكثر من (100) خبير عالمي.

كما شهد المعرض توقيع أكثر من (20) اتفاقية ومذكرة تفاهم تجاوز قيمتها (4) مليارات ريال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يشهد المعرض حضور أكثر من (15) ألف شخص وزائر.

إقبال الزوار

إلى ذلك، تجول الوزير الفضلي في أرجاء وأروقة المعرض، الذي شهد إقبالا كبيرا من الزوار والمهتمين بقطاع الدواجن، ووقف على أبرز منتجات الشركات المحلية والعالمية في مجال إنتاج وصناعة الدواجن، وأحدث التقنيات المستخدمة فيها.

إضافة إلى معرض الشرق الأوسط للأعلاف والمطاحن، ومعرض الشرق الأوسط لصحة وتغذية الحيوان.

100 خبير

يستمر المعرض 3 أيام، بمشاركة دولية واسعة تجاوزت (75%) لنخبة من أبرز الخبراء في قطاع الدواجن، والأعلاف، وتغذية الحيوان، وما يزيد على (100) خبير عالمي، ونحو (300) شركة، من (40) دولة حول العالم.

ويهدف المعرض الذي يقام تحت شعار (تعظيم القيمة وتقليل التكاليف: الهندسة القيمية في صناعة الدواجن)، إلى تعزيز استخدام التقنيات الحديثة، خلال استعراض كبرى الشركات العالمية الرائدة في القطاع، لأكثر من (800) منتج يدخل في سلاسل الإمداد لصناعة الدواجن، إلى جانب تبادل الخبرات والممارسات في صناعة الدواجن والصناعات المرتبطة بها، واستعراض فرص الاستثمار في قطاع الدواجن، للإسهام في زيادة الناتج المحلي، سعيا إلى تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.

ويعد قطاع الدواجن في المملكة أحد أسرع القطاعات نموا، نتيجة الدعم الكبير المقدم له، خلال التسهيلات الحكومية لمشاريع الدواجن، ورفع نسبة الاستثمار بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى جانب تطبيق المملكة أعلى المعايير والممارسات الزراعية الجيدة في قطاع الدواجن، لضمان سلامة وجودة الإنتاج خلال جميع مراحل سلاسل الإمداد.