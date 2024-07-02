سقوط عدد من "لصوص القاهرة" بسرقات متنوعة في قبضة الأمن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، جهودها في مكافحة جرائم السرقات، حيث تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مكون من (عاطلان) بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مواتير المياه، واعترفا بارتكابهما 3 وقائع سرقة، وبارشادهما تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما "سيئا النية" (شخصين ، مقيمان بالقاهرة).

كما أثمرت الجهود عن ضبط عاطلان، بدائرة قسم شرطة الأميرية ، وبحوزتهما (5 هواتف محمولة مجهولة المصدر).. وإعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى سرقة الهواتف المحمولة.

وضبط أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة الوايلي لقيامه بسرقة (مبلغ مالي) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم .. واعترف بارتكابه الواقعة، وتم بإرشاده ضبط (جزء من المبلغ المالي - بعض المشغولات الذهبية – 4 هواتف محمولة - ساعة سمارت – دراجة هوائية – دراجة نارية) جميعها قام بشرائها من متحصلات واقعة السرقة.

كما ضبط (عاطل – له معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة بولاق لقيامه بسرقة (بعض الأجهزة الكهربائية) من داخل مسكن إحدى السيدات كائن بدائرة القسم.. واعترف بارتكابه واقعتي سرقة آخرى بذات السلوب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.