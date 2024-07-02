مخدرات بـ3 ملايين جنيه.. سقوط 3 عناصر إجرامية بالقاهرة ومطروح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، 3 عناصر إجرامية بالقاهرة ومطروح، بحوزتهم كميات من مخدر الحشيش، تقدر قيمتها المالية بـ 3مليون جنيه.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أفادت بقيام (3 عناصر إجرامية) بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها بنطاق مديريتي أمن (القاهرة - مطروح).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:-

مديرية أمن القاهرة

ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامي "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الحمام وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش وزنت 12.500 كيلو جرام).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.