46 سنة في السلك القضائي.. مسيرة المستشار عبدالراضي صديق رئيس النيابة الإدارية الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم ٢٥٤ لسنة ٢٠٢٤، بتعيين المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية، خلفًا لمعالي المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الذي اكتمل عطائه نهاية يونيو الماضي.

المستشار عبد الراضي أحمد صِدِّيق من مواليد 30 أبريل 1955 بقرية الفراسية - مركز ساقلته، بمحافظة سوهاج"، وحاصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٧ من كلية الحقوق - جامعة القاهرة.

التحق بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٨ متدرجاً في مناصبها القضائية المختلفة، حيث تولى العمل بالعديد من النيابات الإدارية، ومنها النيابات الإدارية بمحافظة "سُوهاج" بأقسامها المختلفة، كما انتُدِبَ سيادته لتدريس مادة "القانون" بالمعهد العالي للدراسات التجارية بمحافظة سوهاج.

وتولى العمل مديرًا لعددٍ من النيابات الإدارية شملت: النيابة الإدارية "بنجح حَمَّادي" بمحافظة "قِنا"، والنيابات الإدارية "بطِما" و"جِرجا" و"المَراغة" بمحافظة "سُوهاج"، والنيابة الإدارية "بقِنا" – القسم الثاني، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بقِنا"، ثم المكتب الفني "بسُوهاج"، ثم مديرًا لفرع الدعوى التأديبية "بسُوهاج"، حتى صدور القرار الجمهوري الماثل بتعيين سيادته رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من ١ / ٧ / ٢٠٢٤.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.