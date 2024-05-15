مبادرة لتعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري عبر منطقة آسيا الوسطى وخارجها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ تنفيذ مبادرة تنمية التجارة التي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي والتجاري عبر منطقة آسيا الوسطى وخارجها، والتي تهدف إلى تسهيل النمو الاقتصادي والتكامل الاقتصادي الإقليمي بين الدول الـ6 الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بمنطقة آسيا الوسطى، وهي: كازاخستان، جمهورية قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، إضافة إلى أذربيجان.

وجرى إطلاق المبادرة على هامش منتدى طشقند للاستثمار الدولي لـ2024، الذي عقد أخيرا في أزوبكستان بمشاركة الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المهندس هاني سنبل، ومستشار وزير الاستثمار والصناعة والتجارة في أوزبكستان عبدالله شوكورولايفيتش، والمدير التنفيذي لوكالة ترويج الصادرات والاستثمار لجمهورية أذربيجان يوسف عبد اللاييف، ونائبة وزير خارجية جمهورية كازاخستان نظيره نورباييفا، ووزير المالية والاقتصاد في تركمانستان سردار جوراييف، والنائب الأول لوزير التنمية الاقتصادية والتجارة بجمهورية طاجيكستان سولهزودا آشوربوي، ومديرة قسم التجارة والاستثمار والابتكار في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ الدكتورة روبا تشاندا، ونائب وزير الاقتصاد والتجارة في جمهورية قيرغيزستان سانزاربيك بولوتوف، ورئيس المركز الإقليمي للبنك الإسلامي للتنمية في ألماتي إبراهيم شكري.

و قال سنبل: «فخورون بإطلاق برنامج المبادرة الذي يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في تعزيز التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة عبر المنطقة الوسطى، ومنطقة آسيا وخارجها. ويأتي تصميم هذه المبادرة لإطلاق الإمكانات الاقتصادية الهائلة للمنطقة، خلال تسهيل زيادة التجارة والاستثمار الإقليميين، ومع التركيز على قطاعي الطاقة والزراعة. ونحن ملتزمون بتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والتكامل الإقليمي الذي يفيد جميع الدول الأعضاء المعنية».

من جهته، قال كودراتوف «يشرفنا أن نستضيف إطلاق هذه المبادرة الاقتصادية التحويلية، في أعقاب التطوير والتقدم الذي تم إحرازه في المنتدى.

مضيفا، نحن متحدون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في هدفنا المشترك، المتمثل في إطلاق العنان لإمكانات الاستثمار الهائلة، وندعم بقوة جهودهم الرامية إلى دفع الرخاء الاقتصادي في جميع أنحاء منطقة آسيا الوسطى، وعلى نطاق أوسع.