أونروا: الأمر الإسرائيلي بإخلاء أحياء في جنوب غزة يطال 250 ألف شخص

قدّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) أن "الأمر الجديد الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإخلاء أحياء في خان يونس ورفح في جنوب قطاع غزة يطال نحو ربع مليون شخص".

واشارت المتحدثة باسم الأونروا لويز ووتريدج، الى اننا "رأينا ناسًا ينتقلون إلى أماكن أخرى وعائلات تنتقل إلى أماكن أخرى وأشخاصًا بدأوا بحزم أمتعتهم ويحاولون مغادرة هذه المنطقة"، مضيفة أن الوكالة "تقدّر أن نحو 250 ألف شخص تأثروا بهذه الأوامر".