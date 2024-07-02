مياه الحنوب: انقطاع المياه في صور سببه توقف خط الخدمات الكهربائي

اعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان الى "مشتركيها والمستفيدين في مدينة صور وضواحيها، أن الانقطاع المتكرر للمياه مؤخراً يعود إلى انقطاع التيار الكهربائي لا سيما خط الخدمات العامة" الوحيد الذي يمكن من خلاله تشغيل محطاتها ومنشآتها".
واذ اعربت عن" تفهمها لما يعانيه المواطنون في المنطقة"، اكدت انها "تعمل جاهدة على متابعة الموضوع مع مؤسسة كهرباء لبنان، والجهات المعنية"، مشيرة الى ان أن منشآتها ومحطاتها كافةالتي تؤمن التغذية بالمياه لمدينة صور وضواحيها بحال جيدة، ولا تعاني من أي مشاكل ويتم تشغيلها دائماً عند توفر الطاقة الكهربائية".
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