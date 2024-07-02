الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 37925 قتيلا و87141 مصابا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "حصيلة قتلى الحرب بين إسرائيل والحركة المستمرة منذ نحو تسعة أشهر، ارتفعت إلى 37925 على الأقل".

واشارت الوزارة في بيان الى إنها "أحصت بين من وصلوا إلى المستشفيات 25 شهيدًا و81 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة"، لافتة إلى أن "إجمالي عدد المصابين بلغ 87141 إصابة منذ السابع من تشرين الأول".