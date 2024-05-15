شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بفعل تراجع مخزونات الخام في أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بعد تسجيلها أدنى مستوى في شهرين في الجلسة السابقة، وذلك وسط موازنة السوق بين التفاؤل إزاء الأداء الاقتصادي الأمريكي وبيانات المخزونات الأمريكية، وبين توقعات وكالة الطاقة الدولية بتراجع نمو الطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة 1610 بتوقيت جرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتًا أو 0.4% إلى 82.71 دولار للبرميل، بينما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا أو 0.6% إلى 78.45 دولار للبرميل.

وفي وقت سابق من الجلسة، أسهم تقرير متشائم لوكالة الطاقة الدولية في تراجع سعر الخامين إلى أدنى مستوى منذ فبراير.

تراجع أكبر من المتوقع وانخفضت أسعار تلك العقود الآجلة على الرغم من تراجع أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، وعلى الرغم أيضًا من بيانات تضخم أمريكية دعمت توقعات المحللين بأن يخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة مرتين في وقت لاحق هذا العام.