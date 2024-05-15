البنك المركزي السعودي يطرح “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” لطلب مرئيات العموم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلن البنك المركزي السعودي “ساما” عن طرح مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” لطلب مرئيات العموم من المهتمين والمختصين، وذلك عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية.

وتأتي هذه الخطوة؛ انطلاقًا من دور البنك المركزي السعودي الإشرافي والرقابي، وتأكيدًا على متابعة الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة كمبادرة من “ساما”، حُددت فيها عدداً من المتطلبات التنظيمية لشركات النقود الإلكترونية المرخص لها عند فتح المحافظ الإلكترونية للعملاء، والتي يتعين الالتزام بها حمايةً للمتعاملين في القطاع، ودعمًا لمزودي الخدمة لتحسين خدماتهم، بما يسهم في تعزيز سلامة واستقرار هذا النشاط.

وسيتم استقبال المرئيات والملاحظات على مشروع “مسودة قواعد فتح المحافظ الإلكترونية” على مدى (15) يومًا؛ لتتم دراسة المرئيات والملاحظات بعد انتهاء المهلة المحددة؛ بغرض اعتماد النسخة النهائية لها.

ويمكن الاطلاع على مشروع المسودة من خلال زيارة منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية عبر الرابط:

https://istitlaa.ncc.gov.sa/ar/Finance/SAMA/ElectronicWallets/Pages/default.aspx.

يشار إلى أن عدد شركات النقود الإلكترونية المرخصة لتقديم المحافظ الإلكترونية في الوقت الحالي بلغ 11 شركة, فيما تجاوز إجمالي عدد المحافظ الإلكترونية أكثر من 21 مليون محفظة في المملكة.