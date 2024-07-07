ارتفاع أرباح المراعي 10% إلى 1.3 مليار

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

ارتفعت أرباح شركة المراعي، التي تعمل في إنتاج الألبان الطازجة ومشتقاتها إلى نحو 1.3 مليار ريال بنهاية النصف الأول 2024 بنسبة قدرها 10%، مقارنة بأرباح قدرها نحو 1.2 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.

وأظهرت النتائج المالية الأولية الموحدة للشركة، ارتفاع صافي أرباحها 11.2% في الربع الثاني من 2024، إلى نحو 619 مليون ريال، مقارنة بنحو 557 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، فيما انخفضت الأرباح بنسبة 10.5% بالربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بنحو 692 مليون ريال في الربع الأول من 2024.

وأوضحت الشركة أن سبب ارتفاع الأرباح خلال النصف الأول من 2024 مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى نمو الإيرادات في قطاعي الدواجن والألبان، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع، وارتفاع أرباح قطاع الألبان والعصائر، وكذلك قطاعي المخبوزات والدواجن.

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 8% نتيجة للنمو القوي في حجم المبيعات، والتحكم في ضبط التكاليف، وتنوع مزيج المنتجات، واستقرار تكاليف السلع، وارتفاع أرباح قطاعات الألبان والعصائر، والمخبوزات، والدواجن.

بينما عزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 6% في الربع الثاني من عام 2024 مقارنة بالربع الأول من عام 2024م.

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