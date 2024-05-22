تأهل الاتصالات السعودية وأرامكو الرقمية للمنافسة على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة

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وذكرت الهيئة أن الترخيص يهدف لإنشاء شبكة اتصالات لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات المتنقلة، وتعمل على أحدث التقنيات اللاسلكية العالمية لتلبي الاحتياجات المتخصصة لمختلف القطاعات وذلك ضمن توجهات الهيئة لتحقيق ريادة المملكة في توفير خدمات اتصالات متخصصة عريضة النطاق.
ولفتت الهيئة إلى أن إتاحة الترخيص سيسهم في تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة وغيرها من القطاعات الوطنية، كما ستمكن الشبكة المتخصصة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء الصناعية.
يذكر أن الهيئة ستعلن عن الجهة الفائزة بالمنافسة للحصول على ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة بعد استكمال إجراءات مرحلة التقييم الفني لطلبات الجهات المؤهلة.
ترخيص ترددات شبكة الاتصالات المتخصصة
الشركات المتنافسة:
- شركة الاتصالات السعودية.
- شركة الحلول الرقمية المتكاملة العالمية أرامكو الرقمية.
- إنشاء شبكة اتصالات لخدمة القطاع الصناعي وقطاع الأعمال بشكل مستقل عن شبكات الاتصالات المتنقلة.
- تعزيز التحول الرقمي في قطاعات الصناعة والطاقة والنقل والصحة وغيرها من القطاعات الوطنية.
- ستمكن الشبكة المتخصصة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة وإنترنت الأشياء الصناعية.
- بعد استكمال إجراءات مرحلة التقييم الفني لطلبات الجهات المؤهلة.
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