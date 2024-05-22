شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني يوم الثلاثاء ارتفاعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "يورو".

وتداول الاسترليني مع موعد إغلاق الأسواق اللندنية عند 1.2715 دولار أمريكي، بزيادة 0.04%.

كما ارتفع مقابل العملة الأوروبية إلى 1.1713 يورو بزيادة 0.09%.

انخفاض الأسهم البريطانية

أغلق مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملات يوم الثلاثاء على انخفاض.وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.09%، ما يعادل 7.75 نقاط، ليصل عند مستوى 8416.45 نقطة.