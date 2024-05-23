شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. بدء اكتتاب الأفراد في 12 مليونا من أسهم «سماسكو» بـ«تاسي» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تبدأ يوم الأحد المقبل فترة اكتتاب شريحة الأفراد في اكتتاب الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو)، فيما تنتهي يوم الإثنين 27 مايو.
وسيتمكن المستثمرون الأفراد في خلال تلك الفترة من الاكتتاب بسعر الطرح النهائي.
وقالت الشركة في بيان يوم الأحد الماضي،إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، والمتراوح بين 7 و7.5 ريال، وبلغ حجم الطرح 900 مليون ريال.
ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.
ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد، وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.
وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل.
وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات)
وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة.
وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.
وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، طرحت 49.8 مليون سهم للاكتتاب، وبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر.
وأشارت إلى أن شركة مياهنا طرحت نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما بدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر ذاته.
وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.
وسيتمكن المستثمرون الأفراد في خلال تلك الفترة من الاكتتاب بسعر الطرح النهائي.
سعر الطرح النهائيكانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي لاكتتابها العام الأولي في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
وقالت الشركة في بيان يوم الأحد الماضي،إنه تم تحديد سعر الطرح النهائي عند 7.5 ريال للسهم الواحد، وهو الحد الأعلى للنطاق السعري المعلن عنه مسبقاً، والمتراوح بين 7 و7.5 ريال، وبلغ حجم الطرح 900 مليون ريال.
أسهم الطرح للأفرادوسيخصص 12 مليون سهم كحد أقصى، تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح، للمكتتبين الأفراد، فيما ستدرج أسهم الطرح وتداولها في السوق الرئيسية للسوق المالية السعودية بعد استكمال إجراءات الاكتتاب العام والإدراج لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية.
ويتألف الطرح من طرح ثانوي يضم 120 مليون سهم عادي تمثل 30% من رأس مال الشركة بعد الإدراج. فيما خصص 100% من أسهم الطرح بشكل مبدئي لبعض المستثمرين المؤسسين الذين شاركوا في عملية بناء سجل الأوامر.
ويجوز للمستشار المالي، بالتنسيق مع الشركة، تخفيض عدد الأسهم المخصصة للفئات المشاركة إلى 108ملايين سهم، تمثل 90% من إجمالي أسهم الطرح لتلبية طلب المكتتبين الأفراد، وسيخصص العدد النهائي لأسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة بناء على اكتتابات المستثمرين الأفراد.
وبعد انتهاء الطرح، سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعين 70% من رأس مال الشركة، وبعد الإدراج مباشرة من المتوقع أن يكون لدى الشركة تداول حر بنسبة 30% من أسهمها.
الحد الأدنى والأعلى للأفرادوذكرت الشركة على موقعها أن الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم، في يبلغ الحد الأعلى 2.5 مليون سهم.
وأفادت بأن الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح سيكون في 3 يونيو المقبل.
رد الفائضوأضافت أن رد الفائض -إن وجد- سيكون في 10 يونيو 2024.
صافي متحصلات الطرحوسيوزع صافي متحصلات الطرح على المساهمين البائعين، ولن تحصل الشركة على أي جزء من متحصلات الطرح.
وكانت شركة (سماسكو) قد أعلنت الأحد الماضي، إتمامها لعملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة (المؤسسات)
وأسفرت عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة عن إجمالي قيمة طلبات بنحو 115 مليار ريال ما يعني تجاوز الاكتتاب الأسهم المطروحة بنحو 128 مرة.
إدراج 4 شركات في تاسي خلال مايووكشفت تداول السعودية، عن طرح 4 شركات في سوق الأسهم الرئيسية (تاسي) أسهمها للاكتتاب خلال شهر مايو الحالي.
وأوضحت تداول، أن شركة رسن لتقنية المعلومات ستطرح نحو 22.740 مليون سهم للاكتتاب، بداية من 29 مايو، فيما ينتهي الاكتتاب في 30 من الشهر ذاته.
وأفادت بأن شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه، طرحت 49.8 مليون سهم للاكتتاب، وبدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر.
وأشارت إلى أن شركة مياهنا طرحت نحو 48.277 مليون سهم للاكتتاب، فيما بدأ الاكتتاب في 21 مايو الحالي، وانتهى في 22 من الشهر ذاته.
وأضافت أن الشركة السعودية لحلول القوى البشرية (سماسكو) ستطرح 120 مليون سهم للاكتتاب، فيما يبدأ الاكتتاب في 26 مايو الحالي، بينما ينتهي في 27 من الشهر نفسه.