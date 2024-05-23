شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «بي سي آي» توافق على تفويض مجلس الإدارة لتوزيع أرباح مرحلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة الصناعات الكیمیائیة الأساسیة (بي سي آي) نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) والذي عُقد في تمام الساعة (19:00) من مساء أمس.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻪ، واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻨﺘﻬﻲ ﻓﻲ 31/12/2023م وﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ، والموافقة ﻋﻠﻰ إﺑﺮاء ذﻣﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ المالية اﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعيين شركة أر إس أم مراجع لحسابات الشركة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، وتحديد أتعابه بمبلغ 570 ألف ريال.

وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في االلائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ربع سنوي عن العام المالي 2024م، والموافقة على صرف مبلغ (1.996.000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.