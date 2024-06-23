شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 13 ألف مصحف هدية خادم الحرمين الشريفين على الحجاج المغادرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرعها بمنطقة مكة المكرمة عبر مكتب أعمال الوزارة في مطار الطائف الدولي، في توزيع هدية خادم الحرمين من المصاحف الشريفة ضمن إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بمختلف الأحجام، وتراجم معاني كلمات القرآن الكريم بعدة لغات عالمية، بإجمالي 13،339 مصحفًا للحجاج المغادرين عبر المطار، خلال ثلاثة أيام من الخميس إلى السبت الموافق 14 - 16 من ذي الحجة.

وأعرب الحجاج المغادرون عن شكرهم وامتنانهم للجهود المبذولة من قبل المملكة في خدمة ضيوف الرحمن، سائلين المولى عز وجل أن يبارك في جهودها ويحفظ قيادتها وشعبها. وتأتي هذه الجهود ضمن رسالة الوزارة في تحقيق أجود أنواع الخدمات لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة -رعاها الله - .

