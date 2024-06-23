شكرا لقرائتكم خبر عن عمرها 3 سنوات.. نجاح جراحة دقيقة لأذن طفلة إيرانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تخصصي بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة في جراحة الأنف والأذن والحنجرة، بالتعاون مع برنامج زراعة القوقعة الإلكترونية بمدينة الملك عبدالله الطبية، من تقديم خدمة طبية تخصصية لطفلة إيرانية تبلغ من العمر ثلاث سنوات.

وأوضح تجمع مكة المكرمة الصحي بأن قدمت الطفلة للطوارئ بمستشفى الولادة والأطفال وهي تعاني من انتفاخ خلف الأذن وتورم مع ارتفاع في درجة الحرارة، وتم مناظرة الحالة وعمل كامل الفحوصات الازمة وبعد مراجعة حالتها والتي بينت وجود التهابات متكررة في الأذن الوسطى وعظمة الغشاء، وأنها خضعت سابقًا لعملية زراعة قوقعة أذنية.

وأضاف بأن الفريق الطبي بقسم جراحة الأنف والاذن والحنجرة بمستشفى الولادة والأطفال وبالتعاون مع فريق برنامج القوقعة الإلكترونية قرر إجراء عملية جراحية مجهرية دقيقة. الأذن الوسطى شملت العملية تنظيف الأذن الوسطى وعظمة الخشاء، بالإضافة إلى إزالة اللحمية خلف الأنف، التي كانت تُعد مصدر الإلتهاب المستمر وتكللت العملية بالنجاح، واستجابت الطفلة بشكل ممتاز للعلاج والمضادات الحيوية التي خضعت لها عن طريق الوريد تحت إشراف من أطباء الأطفال للأمراض المعدية.

وأكد التجمع الصحي، أن ذلك بفضل الله ثم الإمكانات المتوفرة التي سخرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين وإشراف وزارة الصحة، لتقديم أجود وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن بكل يسر وسهولة.