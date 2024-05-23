صندوق التنمية الزراعية يوقّع مذكرة تفاهم مع جامعة الباحة بهدف تعزيز برنامج التنمية الريفية والأبحاث الزراعية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وقّع صندوق التنمية الزراعية مذكرة تفاهم مع جامعة الباحة، بهدف تعزيز التوسع في مجال التنمية الزراعية بالمنطقة من خلال برنامج التنمية الريفية والاستثمار الزراعي والأبحاث الزراعية، ودراسة وابتكار المنتجات الجديدة للصندوق التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم مجالات التنمية الريفية.

وقع المذكرة الرئيس التنفيذي للإستراتيجية المهندس عادل الجمعة، ووكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور عبدالعزيز بن يحيى الغامدي.

وتشمل المذكرة تبادل الخبرات بين الجامعة والصندوق في مجال البرامج الأكاديمية التي تتعلق بالأنشطة والأبحاث الزراعية، إضافة إلى تبادل البيانات والإحصائيات وبناء شراكات إستراتيجية وتعزيز التعاون الأكاديمي والتدريبي بما يخدم أهداف الطرفين.

وعلى هامش التوقيع، التقى الرئيس التنفيذي للإستراتيجية المهندس عادل الجمعة، بمعالي رئيس جامعة الباحة الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين،حيث ناقش اللقاء أهمية تعزيز دور الجامعات في تطوير الدراسات والأبحاث وابتكار المنتجات التمويلية الجديدة في مختلف المجالات الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة لها.