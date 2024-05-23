شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تفوز باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" فوز السعودية باستضافة منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد خلال عام 2026م، مما يعزز مكانة المملكة وريادتها كمركز لوجستي عالمي، ومحور دولي لربط القارات الثلاث. مكانة بارزة للسعودية عالميا وقال وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح الجاسر: إن استضافة المملكة لهذا الحدث الرائد، يعكس مكانتها البارزة على الساحة العالمية، وما تتمتع به من ثقل كبير في المنظمات الدولية.

ونوه بحرص القيادة الرشيدة على دعم منظومة النقل والخدمات اللوجستية لتحقيق مشاريعها ومبادراتها التنموية والخدمية، وصولاً للمستهدفات الطموحة للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وأضاف: أن فوز السعودية بتنظيم منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد لعام 2026 يعد تتويجاً للجهود البارزة في قطاع الموانىء وسلاسل الإمداد. ربط موانئ السعودية مع الموانئ العالمية ويأتي كذلك انعكاساً لحجم النمو في القدرات و الكفاءة التشغيلية، والاستثمارات التي عملت عليها "موانئ" لتطوير البنية التحتية والخدمات البحرية بالشراكة مع القطاع الخاص، وارتفاع معدلات ربط موانئ المملكة مع موانىء العالم، إلى جانب النمو الكبير لحجم الشراكات الإستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية.

أسهم ذلك في إضافة خدمات ملاحية جديدة تربط المملكة بقارات العالم، وتدعم حركة التجارة والتصدير والارتباط بالأسواق الخارجية. تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية وقال رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري إن هذا الإنجاز يعكس نجاح جهود في تطوير معايير تقديم الخدمات اللوجستية، ودعم التجارة العالمية، وتبني أفضل التقنيات المبتكرة في خدمات القطاع البحري واللوجستي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، لتطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، للإسهام في ضمان مستقبل أكثر شمولاً واستدامة لسلاسل الإمداد العالمية.

يُذكر أن منتدى الأونكتاد العالمي لسلاسل التوريد يشكل حدثا ًعالمياً نوعياً، وتجمعًا محوريًا يجمع القادة والخبراء والمنظمات الدولية لتشكيل مستقبل التجارة العالمية، كما يشكل منصة حوار عالمية تهدف لتحفيز الاستثمار بمجالات التنمية المستدامة، وصياغة ملامح بيئة الاستثمار الدولية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

