شكرا لقرائتكم خبر عن مسجلة 2360 دولارا.. أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم الخميس والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب تراجعها اليوم الخميس، مسجلة 2360 دولارا للأوقية، منخفضة 0.7%.وانخفضت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الخميس، عن آخر تعاملات أمس.وتراجع الذهب بأكثر من 1% أمس الأربعاء مع تباطؤ ارتفاع الأسعار في ظل جني المستثمرين للأرباح.وكشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أمس، عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعا.