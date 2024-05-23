شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصناعة يبحث الفرص الاستثمارية مع رئيس الوزراء الأردني والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز الاستثمارات

شراكات استثمارية

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور بشر الخصاونة، في العاصمة عَمّان، وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف، في إطار زيارته الرسمية إلى الأردن، برفقة نائبه لشؤون التعدين المهندس خالد المديفر.وبحث الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة بين البلدين، وسبل الاستفادة منها، بما يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين.كما استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين المملكة والأردن، وتطوير التعاون المشترك، وتوسيع مجالاته.التقى وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، في العاصمة الأردنية عمان؛ وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، بحضور نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشؤون التعدين المهندس خالد بن صالح المديفر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري.وبحث خلال اللقاءات الثنائية مع الوزراء الأردنيين، سبل تطوير التعاون المشترك في قطاعي الصناعة والتعدين، وتعزيز الاستثمارات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلدين الشقيقين.كما تم خلال اللقاءات مناقشة آفاق التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، وتشجيع القطاع الخاص في البلدين على إقامة شراكات استثمارية، والاتفاق على تشكيل فرق مشتركة لتفعيل عدد من الموضوعات التي تمت مناقشتها بين الجانبين.وتأتي الزيارة الرسمية لوزير الصناعة والثروة المعدنية إلى المملكة الأردنية الهاشمية، في إطار سعي المملكة إلى تعزيز دور قطاعي الصناعة والتعدين في خريطة الاقتصاد الوطني، وتشجيع المستثمرين العرب والأجانب على الاستثمار في قطاعاتها الحيوية.