شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سعر صرف العملات الرئيسية أمام الروبل الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الروبل عند انتهاء تداول الخميس، في بورصة موسكو إلى مستوى 90.0150 روبل، بواقع 4.25 كوبيك، مقارنة بإغلاق اليوم السابق.

كما تراجع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 21.25 كوبيك، ليصل إلى 97.5700 روبل، بينما انخفض أيضًا سعر صرف اليوان الصيني بمقدر 1.30 كوبيك ليبلغ 12.3960 روبل. تراجع بورصة موسكو تراجع مؤشر بورصة موسكو عند نهاية تداول اليوم الخميس في في بورصة موسكو بواقع 8.62 نقطة، ما نسبته 0.25%، مقارنة بإغلاق يوم التداول السابق، ليصل إلى 3436.02 نقطة.

كما انخفض مؤشر RTS بمقدار 1.27 نقطة، أي بنسبة 0.106%، مقارنة بإقفال التداول السابق ليبلغ 1202.33 نقطة.