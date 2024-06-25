شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات للتعامل فى حال حدوث تسريب غاز للحفاظ على صحتك وأمانك والان مع تفاصيل الخبر

تتضمن أهم إجراءات الأمان التى لا بد من اتباعها فى حالة حدوث أي تسريب للغاز للحفاظ على صحتك وأمانك مجموعة من التعليمات تتضمن الآتى..

1- اقفل محابس البوتاجاز والسخان ومحبس الغاز الرئيسي.

2- وقف استخدام أي أجهزة كهربائية من الممكن أن تحدث أي شرارة.

3- فتح الأبواب والشبابيك للحصول على تهوية مناسبة.

4- عدم استخدام المراوح والتكييف للتهوية لو فى حال وجود رائحة للغاز.

5- الاتصال بطوارئ الغاز.



وشهدت مشروعات التوسع فى استخدامات الغاز طفرة سواء فى مشروعات توصيل الغاز فى المنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز خلال السنوات الاخيرة ساهمت بشكل مباشر فى خفض كميات استهلاك البنزين والسولار والبوتاجاز ومن ثم تقليل فاتورة الاستيراد.حيث إن وزارة البترول والثروة المعدنية مستمرة في مبادرة تقسيط مساهمة العملاء في تكلفة التوصيل، حيث يتم تقسيط التكلفة حالياً على7 سنوات بدون مقدم وبدون فوائد بواقع 40 جنيها شهرياً للمناطق الجديدة التي يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة وتعمل بنظام المشروع ، والاستمرار فى إنشاء محطات تموين غاز ومراكز تحويل جديدة على مستوى محافظات الجمهورية ، فضلاً عن المزايا التي تقدمها شركات غاز السيارات للتيسير على المواطنين الراغبين فى تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي كوقود .

كما نجح قطاع البترول فى توصيل الغاز الطبيعي لحوالي 14,7 مليون وحدة سكنية منذ بدء النشاط حتى نهاية مارس الماضى مما أدى إلى توفير حوالي 265 مليون أسطوانة بوتاجاز سنوياً وما يقابل هذا العدد من دعم .

وخلال العام تم توصيل الغاز الطبيعي الي 118 منطقة جديدة يدخلها الغاز الطبيعي لأول مرة حتى نهاية مارس ، وتم توصيل الغاز لحوالي 3905 مخابز ضمن المرحلتين الأولى والثانية من مبادرة التوصيل للمخابز البلدية المدعمة.



وبالنسبة لأعمال توصيل الغاز الطبيعي للقرى ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" فإنه جاري العمل بالشبكات الخارجية والداخلية الى 721 قرية من قرى المبادرة وتم الانتهاء من العمل بنحو 505 قرية (463 قرية منهاقد تم تدفيعهم بالغاز الطبيعي)، وذلك بخلاف 120 قرية جاري تنفيذ الخطوط الرئيسية المغذية لها ( تم الإنتهاء من 63 قرية منهم) ليصبح إجمالي القرى ضمن مجال أعمال توصيل الغاز الطبيعي 841 قرية ، وتم الانتهاء من تنفيذ الأعمال المتاحة لتوصيل الغاز الطبيعي بعدد 10 محافظات (الدقهلية – الغربية – القليوبية – الإسماعيلية – الجيزة – الشرقية – دمياط – قنا – سوهاج - المنوفية)، ويوجد 6 محافظات قاربت على الإنتهاء وهي (الأقصر- كفر الشيخ-البحيرة – بني سويف – الإسكندرية- الفيوم) ومخطط الانتهاء منها نهاية يونيه القادم.

وفى مجال تموين السيارات بالغاز الطبيعي المضغوط، فإنه تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية، قامت الوزارة بوضع خطة طموحة أثمرت عن إنشاء 58 محطة لتموين السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط خلال العام حتى نهاية مارس وجارى تنفيذ باقي المحطات ليصل إجمالي المحطات إلى ما يقرب من 1000 محطة موزعة على مستوى الجمهورية.

كما تم تحويل حوالي 39.5 ألف سيارة للعمل بالوقود المزدوج (بنزين / غاز) ليصل أجمالي أعداد السيارات التي تم تحويلها منذ بدء النشاط نحو 550 الف سيارة ، كما تم تشغيل 19 مركز تحويل وبهذا يصل الإجمالى منذ بدء النشاط إلى 149 مركز تحويل لخدمة العملاء على مستوى الجمهورية.