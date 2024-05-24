شكرا لقرائتكم خبر عن الاسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الاسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.19% ليتداول عند 1.2695 دولار، كما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.03% إلى 1.1747 يورو. انخفاض البورصة البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته يوم الخميس على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر 100 شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.37 %، ما يعادل 31.10 نقطة، ليصل عند مستوى 8339.23 نقطة.