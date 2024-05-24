الاقتصاد

مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة

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واس - واشنطن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تراجع.
وهبطت مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.55% أو بما يعادل 605 نقاط إلى 39065 نقطة.

تراجع ستاندرد آند بورز

وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.75% أو بما يعادل 39 نقطة إلى 5267 نقطة.
وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% أو بما يعادل 65 نقطة إلى 16736 نقطة.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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