شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت مؤشرات أسواق الأسهم الأمريكية يوم الخميس على تراجع.

وهبطت مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.55% أو بما يعادل 605 نقاط إلى 39065 نقطة. تراجع ستاندرد آند بورز وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنسبة 0.75% أو بما يعادل 39 نقطة إلى 5267 نقطة.

وانخفض مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.4% أو بما يعادل 65 نقطة إلى 16736 نقطة.