الاقتصاد

"المركزي الروسي" يخفض قيمة العملات الرئيسية مقابل الروبل

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - حدّد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية حتى يوم 27 مايو الجاري، حيث قام بتخفيض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 89.7026 روبلاً، بواقع 54.60 كوبيكاً.
وخفّض "المركزي الروسي" سعر صرف اليورو بمقدار 78.34 كوبيكاً، ليصل إلى 97.0954 روبلاً، فيما خفّض أيضًا سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 9.66 كوبيكات ليبلغ 12.33 روبلاً.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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