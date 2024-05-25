شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض قيمة العملات الرئيسية مقابل الروبل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدّد البنك المركزي الروسي سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسية حتى يوم 27 مايو الجاري، حيث قام بتخفيض سعر الدولار الأمريكي إلى مستوى 89.7026 روبلاً، بواقع 54.60 كوبيكاً.

وخفّض "المركزي الروسي" سعر صرف اليورو بمقدار 78.34 كوبيكاً، ليصل إلى 97.0954 روبلاً، فيما خفّض أيضًا سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل بمقدار 9.66 كوبيكات ليبلغ 12.33 روبلاً.