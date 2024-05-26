شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان تسليم يوليو القادم ليسجل 83.25 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر يوليو القادم 83.25 دولار، وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 18 سنتا مقارنة بسعر أمس والبالغ 83.7 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 78.49 دولار للبرميل، منخفضًا 3.74 دولارمقارنة بسعر تسليم شهر أبريل الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية .

تراجعت أسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي اليوم بعد أن كشف محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"عن مناقشات بشأن مزيد من التشديد النقدي إذا ظل التضخم مرتفعًا، وهي خطوة قد تضر بالطلب على النفط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 46 سنتًا بما يعادل 0.6 %إلى 81.44 دولار للبرميل وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 54 سنتًا أو 0.7 % إلى 77.03 دولار وانخفض كلا الخامين القياسيين بأكثر من 1% أمس.