شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحليم سالم لـ"إكسترا لايف": الرئيس يخاطب الشعب من القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الكاتب الصحفى عبد الحليم سالم، أن خطابات الرئيس عبد الفتاح السيسى دائما تكون من القلب، عند توجيه حديثه إلى الشعب المصرى "البطل"، كما يصفه الرئيس دائما، نظرا لتحمله الكثير والكثير وتفهمه للأوضاع المحلية والإقليمية.

وأضاف سالم خلال حديثه في برنامج "الصحافة لايف"، على قناة إكسترا لايف، والذى يقدمه الإعلامي محمد عبد العال، من صالة تحرير ”الخليج 365”، أن الرئيس كشف أن الدولة تجهز نفسها لتفادي أي أزمة، متسائلا: "هو أنا لازم أستنى الأزمة؟.. هو شغل البنية الأساسية كان ضروريا ولا كان زيادة.. ده كان ضروريا ودفعنا أرقاما ضخمة.. لو اتعملت على مدار 25 سنة كانت التكلفة أقل".



وأشاد الزميل عبد الحليم سالم بجهود الدولة المصرية وحرص الرئيس السيسى على تخطى الأزمات وبناء دولة قوية عظيمة رغم التحديات الكبيرة بداية من جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية والصراعات على حدود مصر في ليبيا والسودان وفلسطين، لافتا أن الرئيس بشر الشعب بمشروع عملاق جديد في سيناء بزراعة نحو نصف مليون فدان، حيث أشار الرئيس "المرة الجاية عاوزين نشوف سيناء ومستعدين نساعد كل مستثمر لخوض التجربة ومع نفسه.. احنا محتاجين ده.. محتاجين كل أيد مصرية كل خبرات وكل طاقة عمل وكل جهد مخلص يشتغل اللى نتجاوز فيه".



وأوضح عبد الحليم سالم أن الرئيس ركز على فتح المجال للقطاع الخاص للعمل في الزراعة بجانب زيادة إنتاجية الفدان من القمح بحيث تزيد الكمية على نفس مساحة الزراعة مع التوسع في زارعات أخرى مهمة بدلا من الاستيراد، حيث دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي، المستثمرين للمشاركة في جميع المشروعات الزراعية التي تنفذها الدولة، مشددا على أهمية الحفاظ والاستفادة من اى كمية مياه وعدم إهدار أي نقطة مياه.



وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بجنوب الوادي: عاوز بأقل كمية مياه أطلع أكبر إنتاج للمحاصيل، وبالتالي لازم الاستفادة من حجم المياه الموجودة، مشيرا إلى إنشاء محطات المعالجة الزراعية مثل المحسمة وبحر البقر والدلتا الجديدة للحد من هدر المياه".