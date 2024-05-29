الارشيف / الاقتصاد

انخفاض الأسهم البريطانية.. وهبوط الجنيه الإسترليني

0 نشر
واس - لندن 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم البريطانية.. وهبوط الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2763 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.06% إلى 1.1752 يورو.

الأسهم البريطانية

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.
وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.76 %، ما يعادل 63.41 نقطة، ليصل عند مستوى 8254.18 نقطة.
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا