شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الأسهم البريطانية.. وهبوط الجنيه الإسترليني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".

وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.06% ليتداول عند 1.2763 دولار، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.06% إلى 1.1752 يورو. الأسهم البريطانية أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض.

وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.76 %، ما يعادل 63.41 نقطة، ليصل عند مستوى 8254.18 نقطة.