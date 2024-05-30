أخبار البورصة اليوم الثلاثاء 28-5-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء 28-5-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثانية على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.833 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: أم بي للهندسة، وليسيكو مصر، وبي انفستمنتس القابضة، وبي أي دي-البدر للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 4 مليارات جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 3.6 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.829 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 734.6 مليون ورقة مالية بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 87.7 ألف عملية لعدد 200 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.51% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.8%، والعرب على 13.69%، واستحوذت المؤسسات على 37.24% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.75%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 26.6 مليون جنيه، 748.9 مليون جنيه، 146.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 109.9 مليون جنيه، 68.4 ألف جنيه، 811.8 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 27089 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 33153 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 11692 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 5965 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 8624 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 6927 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 1637 نقطة.

وصعدت أسهم 57 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 86 شركة، ولم تتغير مستويات 57 شركة.

أم بي للهندسة

أعلنت إدارة البورصة، أنه سيتم اعتبارًا من جلسة تداول غدًا الخميس، إدراج أسهم شركة أم بي للهندسة، في السوق متوسط النشاط المسموح عليه مزاولة آليات التعامل على الأسهم في ذات الجلسة والتعامل على الأوراق المالية في اليوم التالي للشراء وشراء الأوراق المالية بالهامش وتُقبل كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 2000 سهم، فيما اشترى مجلس إدارة الشركة العامة لصناعة الورق-راكتا عدد 46.3 ألف سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية عدد 171 ألف سهم، 750 سهم، على التوالي، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 1000 سهم.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024، حققت شركة جي بي كوربوريشن، إيرادات بلغت 9 مليارات جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 بنسبة زيادة 89.9%، وبلغ صافي الربح بعد خصم الضرائب 626.3 مليون جنيه بنسبة نمو 481.6%.

وحققت شركة العز للسيراميك والبورسلين- الجوهرة، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ 694 مليون جنيه مقابل 610.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 114%، وبلغ صافي الربح 13.8 مليون جنيه مقارنة مع 57 مليون جنيه بنسبة نمو 24%.

وحققت شركة مصر الوطنية للصلب-عتاقة، صافي مبيعات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغ مليار مليون جنيه مقابل 399.5 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023، وبلغ صافي الربح 60.9 مليون جنيه مقارنة مع 128.8 مليون جنيه.



وحققت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، إيرادات خلال الربع الأول من عام 2024 بلغت 4.2 مليار جنيه مقابل 3.4 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2023 بنسبة نمو 23%، وبلغ صافي الربح 4 مليارات جنيه مقارنة مع 3.2 مليار جنيه بنسبة نمو 28%.

وحقق بنك التعمير والإسكان، صافي ربح بعد الضرائب 2.8 مليار جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 1.3 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وحققت شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، صافي الربح بعد الضريبة 83.7 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 مارس عام 2024 مقابل 76.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة زيادة 9.76%.

حققت شركة المنصورة للدواجن، إيرادات بلغت 158 مليون جنيه خلال الربع الأول من عام 2024، وبلغ صافي الربح بقيمة 23.3 مليون جنيه بنسبة نمو 16%.